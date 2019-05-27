В Кондрицком монастыре появились восемь скульптурных композиций

На территории Кондрицкого монастыря появились восемь скульптурных композиций. Создали их участники международного лагеря. Каменные изваяния - на религиозные темы. По случаю их открытия в обители провели богослужение, а митрополит Владимир освятил скульптуры.

"Пастухи душ" - так назвала свою работу перебравшаяся в Ирландию молдавский скульптор Прасковья Попа-Доной.

"Мы в монастыре, а сюда приходят люди, нуждающиеся в поддержке. Эти два монаха станут для них утешением", - сказала скульптор Парасковья Попа-Доной.

А румынский скульптор Николай-Овидиу Попа назвал свою композицию "Святое причастие".

"Чаще всего, завершив работу, я не чувствую полного удовлетворения. Но на этот раз я благодарен Богу, что довел идею до завершения", - отметил скульптор Николае-Овидиу Попа.

Прихожане с интересом рассматривали работы скульпторов.

"Хорошо придумали. Получился музей под открытым небом".

"Самое большое впечатление производит молящийся Иисус Христос. Очень выразительная работа".

За хорошее проведение первого международного лагеря скульпторов администратор Кондрицкого монастыря Вячеслав Шпак был удостоен медали Святого Гавриила Бэнулеску-Бодони второй степени.

"Это новое дело и хорошая идея. Надеюсь, ее подхватят и другие монастыри, и талантливые скульпторы приедут во многие обители нашей страны", - сказал митрополит Кишиневский и всея Молдова Владимир.