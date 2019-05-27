Городу Ниспорены исполнился 401 год

Грандиозный праздник устроили накануне в Ниспоренах по случаю дня рождения города. Тысячи местных жителей собрались на центральной площади, где развернулись главные мероприятия. Они пели и танцевали.

Некоторые горожане пришли на праздник с родными и друзьями.

"Танцуем и отлично развлекаемся. Почаще хотим таких праздников."

"Пришла с друзьями. Настроение замечательное. Это особый вечер для Ниспорен. С днем рождения, Ниспорены!"

"Всем здоровья и долгих лет."

Тут же горожан угощали шашлыками и холодным пивом.

"Поздравляем город Ниспорены. Чтобы он всегда оставался таким, как сейчас. Спасибо".

"Присели все вместе перекусить."

А для детей установили игровую площадку.

"Очень хорошо и интересно."

Поздравил горожан с праздником и мэр Ниспорен.

"Наш город Ниспорены молодой, ему 401 год. Здесь живут красивые и трудолюбивые люди. Мы сделаем все, чтобы город развивался и рос", - сказал мэр Ниспорен Григорий Робу.

Побывал на празднике в Ниспоренах и депутат Демократической партии Василий Бытка.

"У нас для вас сюрприз - проект по обустройству центрального парка Ниспорен. Его совместно реализуют наши партнеры из Германии, Экологический фонд и мэрия города Ниспорены", - сказал депутат ДПМ Василий Бытка.

Закончился праздник концертом. Перед горожанами выступил и исполнитель из Румынии Ранди.

"С днем рождения, Ниспорены! Мой лучший друг из этого города! Его зовут Георгий, и мы давно хотели здесь выступить", - сказал румынский исполнитель Ранди.