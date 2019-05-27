Фестиваль молдавского ковра организовали в селе Михэйлены Рышканского района. В нем приняли участие 25 народных мастеров из пяти районов страны. Атмосферу праздника поддерживали 16 фольклорных ансамблей.
Людмила Скутару научилась ткать ковры в семь лет. Она говорит, что в последние годы спрос на них вырос.
"Цены на ковры разные, все зависит от размера, орнамента. Если ковер более плотный, тогда дороже, не очень плотный - дешевле. Начиная от тысячи леев и до 18 тысяч. В основном покупают иностранцы, из Эстонии Франции, им очень нравится ручная работа", - сказала народная мастерица Людмила Скутару.
Мастерицы говорят, что такие фестивали - хорошая возможность продвигать ковроткачество.
"Молдавские ковры - это богатство нашей страны. У меня есть ковер, которому более 200 лет, другому - более 150, очень старые ковры."
Посетители фестиваля были восхищены работой мастеров.
"Я очень рада, что попала на такое мероприятие. Мы гордимся, что в нашей маленькой Молдове сохранилось это традиционное ремесло, надеюсь, что наши дети будут хранить его еще много много лет."
"Впечатления только положительные. Мы храним традиции, народные костюмы, ждем всех и в следующем году."
Организаторы отметили, что с каждым годом фестиваль собирает все больше участников и гостей со всей страны.
"Люди приезжают специально, чтобы послушать народные песни, увидеть традиционные вышитые народные костюмы и полюбоваться коврами еще 14-го века", - сказал глава управления культуры Рышканского района Эмилия Гарбуз.
"Как мы знаем, ковер включили в список наследия ЮНЕСКО. Для нас это возможность, продвигать это ремесло. Мы хотим развивать ковроткачество", - сказала глава Центра продвижения Диана Дикусарь.
"Село Михэйлены известно своими коврами. Мы хотим, чтобы через наш населенный пункт проходил туристический маршрут. Тогда мы сможем выставлять ручные работы и показывать наши ковры", - отметил мэр села Михэйлены Валериан Чекан.
Фестиваль молдавского ковра прошел в пятый раз.
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