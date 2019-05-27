В селе Михэйлены прошел фестиваль молдавского ковра

Фестиваль молдавского ковра организовали в селе Михэйлены Рышканского района. В нем приняли участие 25 народных мастеров из пяти районов страны. Атмосферу праздника поддерживали 16 фольклорных ансамблей.

Людмила Скутару научилась ткать ковры в семь лет. Она говорит, что в последние годы спрос на них вырос.

"Цены на ковры разные, все зависит от размера, орнамента. Если ковер более плотный, тогда дороже, не очень плотный - дешевле. Начиная от тысячи леев и до 18 тысяч. В основном покупают иностранцы, из Эстонии Франции, им очень нравится ручная работа", - сказала народная мастерица Людмила Скутару.

Мастерицы говорят, что такие фестивали - хорошая возможность продвигать ковроткачество.

"Молдавские ковры - это богатство нашей страны. У меня есть ковер, которому более 200 лет, другому - более 150, очень старые ковры."

Посетители фестиваля были восхищены работой мастеров.

"Я очень рада, что попала на такое мероприятие. Мы гордимся, что в нашей маленькой Молдове сохранилось это традиционное ремесло, надеюсь, что наши дети будут хранить его еще много много лет."

"Впечатления только положительные. Мы храним традиции, народные костюмы, ждем всех и в следующем году."

Организаторы отметили, что с каждым годом фестиваль собирает все больше участников и гостей со всей страны.

"Люди приезжают специально, чтобы послушать народные песни, увидеть традиционные вышитые народные костюмы и полюбоваться коврами еще 14-го века", - сказал глава управления культуры Рышканского района Эмилия Гарбуз.

"Как мы знаем, ковер включили в список наследия ЮНЕСКО. Для нас это возможность, продвигать это ремесло. Мы хотим развивать ковроткачество", - сказала глава Центра продвижения Диана Дикусарь.

"Село Михэйлены известно своими коврами. Мы хотим, чтобы через наш населенный пункт проходил туристический маршрут. Тогда мы сможем выставлять ручные работы и показывать наши ковры", - отметил мэр села Михэйлены Валериан Чекан.

Фестиваль молдавского ковра прошел в пятый раз.