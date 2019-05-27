В госучреждениях женщинам негде поменять ребенку подгузник

Поменять ребенку подгузник или покормить его - настоящее испытание для мам, которые посещают госучреждения.

Таких специальных комнат нет даже в медучреждениях. Чиновники хоть и признают наличие проблемы, но с решением не спешат. Ссылаются на то, что закон не обязывает учреждения оборудовать специальные помещения для мам с детьми.

Ирина Ленкэуцан впервые столкнулась с подобной проблемой в третьей поликлинике на Ботанике. Она стояла в очереди к врачу, когда поняла, что ей нужно поменять подгузник годовалой дочери.

"Я была удивлена. Спрашивала у всех, если есть специальная комната для мам с малышами, где можно поменять ребенку подгузник, и мне сказали, что такой нет", - сказала жительница Кишинева Ирина Ленкэуцан.

Ирина обратилась за помощью к сотрудникам поликлиники.

"В качестве альтернативы мне предложили сменить подгузник ребенку прямо в коридоре, на креслах, где пациенты ожидают очереди", - рассказала Ирина Ленкэуцан.

Спустя некоторое время один из врачей все же позволил Ирине воспользоваться его кабинетом. В подобной ситуации ежедневно оказываются десятки матерей.

"Меняем подгузники в машине."

"Я живу рядом, если такое происходит, бегу домой."

В ответ на вопрос журналистов, почему в поликлинике нет специального помещения для матерей с детьми, вице-директор лишь пожала плечами.

"Вы видели такое положение в приказах Министерства здравоохранения?"

Позже в качестве альтернативы администрация поликлиники предложила матерям пользоваться смотровым кабинетом.

"Сейчас в смотровой делают электрокардиограмму десятилетнему ребенку, кабинет освободится через четыре минуты. Матери с ребенком придется подождать. В будущем займемся этой проблемой", - сказала замдиректора третьей поликлиники Жоржетта Гаврилицэ.

Нет подобных помещений и в некоторых частных медучреждениях.

"Мы разрешаем менять подгузники детям в кабинете педиатра."

Помещение для мам с детьми оказалось лишь в первой поликлинике. Однако походило оно больше на заброшенную подсобку.

"Медсестра постоянно дезинфицирует его, после каждого использования."

В муниципальном управлении здравоохранения и соцзащиты заявили, что не видят необходимости в оборудовании в учреждениях помещений для мам с детьми.

"Они быстро проходят контроль, не сидят в поликлинике весь день, быстро прошли консультацию и ушли домой. С маленьки детьми в поликлинике долго не сидят."

Между тем, в европейских странах подобные комнаты для матерей обустроены почти в каждом учреждении. В них есть умывальники, пеленальные столы и даже микроволновки, где можно подогреть смесь для кормления малыша.