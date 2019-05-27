Поменять ребенку подгузник или покормить его - настоящее испытание для мам, которые посещают госучреждения.
Таких специальных комнат нет даже в медучреждениях. Чиновники хоть и признают наличие проблемы, но с решением не спешат. Ссылаются на то, что закон не обязывает учреждения оборудовать специальные помещения для мам с детьми.
Ирина Ленкэуцан впервые столкнулась с подобной проблемой в третьей поликлинике на Ботанике. Она стояла в очереди к врачу, когда поняла, что ей нужно поменять подгузник годовалой дочери.
"Я была удивлена. Спрашивала у всех, если есть специальная комната для мам с малышами, где можно поменять ребенку подгузник, и мне сказали, что такой нет", - сказала жительница Кишинева Ирина Ленкэуцан.
Ирина обратилась за помощью к сотрудникам поликлиники.
"В качестве альтернативы мне предложили сменить подгузник ребенку прямо в коридоре, на креслах, где пациенты ожидают очереди", - рассказала Ирина Ленкэуцан.
Спустя некоторое время один из врачей все же позволил Ирине воспользоваться его кабинетом. В подобной ситуации ежедневно оказываются десятки матерей.
"Меняем подгузники в машине."
"Я живу рядом, если такое происходит, бегу домой."
В ответ на вопрос журналистов, почему в поликлинике нет специального помещения для матерей с детьми, вице-директор лишь пожала плечами.
"Вы видели такое положение в приказах Министерства здравоохранения?"
Позже в качестве альтернативы администрация поликлиники предложила матерям пользоваться смотровым кабинетом.
"Сейчас в смотровой делают электрокардиограмму десятилетнему ребенку, кабинет освободится через четыре минуты. Матери с ребенком придется подождать. В будущем займемся этой проблемой", - сказала замдиректора третьей поликлиники Жоржетта Гаврилицэ.
Нет подобных помещений и в некоторых частных медучреждениях.
"Мы разрешаем менять подгузники детям в кабинете педиатра."
Помещение для мам с детьми оказалось лишь в первой поликлинике. Однако походило оно больше на заброшенную подсобку.
"Медсестра постоянно дезинфицирует его, после каждого использования."
В муниципальном управлении здравоохранения и соцзащиты заявили, что не видят необходимости в оборудовании в учреждениях помещений для мам с детьми.
"Они быстро проходят контроль, не сидят в поликлинике весь день, быстро прошли консультацию и ушли домой. С маленьки детьми в поликлинике долго не сидят."
Между тем, в европейских странах подобные комнаты для матерей обустроены почти в каждом учреждении. В них есть умывальники, пеленальные столы и даже микроволновки, где можно подогреть смесь для кормления малыша.
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