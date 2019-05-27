На выборах в Европарламент лидирует "Европейская народная партия"

Выборы в Европарламент прошли удачно. Общая явка избирателей составила почти 51%, это на восемь процентных пунктов больше, чем в 2014 году. Самыми активными были бельгийцы. Явка в этой стране достигла 89%. Затем следует Дания, где проголосовали 66% граждан, на третьем месте Германия с 66%.

Больше всего голосов набрала Европейская народная партия. По предварительным данным, она получила 179 мандатов. Формирование претендует на пост главы Европейской комиссии, на который выдвигает лидера партии Манфреда Вебера.

"Давайте начнем думать оптимистично. Докажем гражданам, что в Европе можно сделать многое, если работать сообща. Давайте начнем с Европы для людей. Я хочу создать народную комиссию. За это боролась наша партия, эту инициативу и поддержали граждане, проголосовав за нас", - сказал лидер Европейской народной партии Манфред Вебер.

Второе место занимает Прогрессивный альянс социалистов и демократов, третье - Альянс либералов и демократов за Европу.

В Румынии явка на выборах в Европарламент составила 49%. Там лидирует Национально-либеральная партия, набравшая почти 27% голосов, за ней следуют социал-демократы, получившие чуть более 23%. Партия Pro România, по спискам которой баллотировался бывший премьер Молдовы Юрий Лянкэ, набрала 6,61% голосов. После оглашения предварительных результатов, президент Клаус Йоханнис поблагодарил всех румын за мобилизацию.

"Дорогие румыны, это фантастика! Ваше участие сенсационное, примерно 50% на выборах в европарламент! Вы дали четкий, твердый ответ, который не может проигнорировать ни один политик Румынии", - отметил президент Румынии Клаус Йоханнис.

Выборы в Европарламент проходили с 23 по 26 мая.