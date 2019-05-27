Появился гороскоп на неделю, 27 мая - 2 июня. Тельца на этой неделе ждут серьезные перемены, а Деву — исправление ошибок, говорится в астропрогнозе. Астрологи рассказали "Фактам", что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 27 мая - 2 июня.
ОВЕН.
В вашей жизни наступает относительно спокойный период, поэтому можно немного расслабиться и не планировать пока никаких важных дел. Гоните прочь от себя негативные мысли и не беритесь за дело, если хоть чуточку сомневаетесь в успехе, передает УНИАН.
ТЕЛЕЦ.
Приходит время серьезных перемен и вам следует быть готовыми к ним. Не пытайтесь во что бы то ни стало держаться за старое, от этого не будет практически никакого проку. Проявите максимум трудолюбия и работоспособности.
БЛИЗНЕЦЫ.
Объективно оценивайте свои возможности, не занижайте собственную самооценку. Получив предложение, хорошо подумайте, прежде чем принимать его. Встречи с деловыми партнерами окажутся на редкость удачными и плодотворными.
РАК.
Любая информация, доступ к которой получите в предстоящий период, должна подвергаться тщательной проверке. Помните, что недоброжелатели не дремлют и попытаются сделать все для того, чтобы пустить вас по ложному пути.
ЛЕВ.
Возможно, вам не удастся достичь задуманного в ближайшее время. Но это вовсе не означает, что данное направление бесперспективно. Через какое-то время нужно вернуться к этому вопросу, и задача не будет представляться уже такой сложной.
ДЕВА.
Самое время заняться исправлением ошибок, допущенных ранее. Проявите поддержку и понимание в отношении окружающих и они обязательно ответят тем же. Советы близких могут показаться вам странными, но это не значит, что они не пригодятся.
ВЕСЫ.
У вас появится прекрасный шанс для того, чтобы укрепить свои позиции на службе и продвинуться вверх по карьерной лестнице. Преодолевая препятствия, которые возникают на пути у всякого делового человека, старайтесь не переоценить свои возможности.
СКОРПИОН.
Попытка игнорировать собственные проблемы может только ухудшить ситуацию, поэтому старайтесь решать вопросы по мере их поступления, ничего не откладывая в долгий ящик. Не стесняйтесь проявлять свои чувства на личном фронте.
СТРЕЛЕЦ.
От намеченного не стоит отступать, даже если препятствия покажутся вам очень большими. В случае необходимости обращайтесь за советом к профессионалу, а не к друзьям, которые часто бывают некомпетентны. Избегайте ссор в семье.
КОЗЕРОГ.
Сконцентрируйте свои усилия на достижении поставленной цели, не бойтесь критики — особенно, если она конструктивная. На предстоящий период желательно не назначать важных встреч. Уважайте мнение других.
ВОДОЛЕЙ.
Удачное время для тех, кто готов жертвовать собственными интересами ради достижения великой цели. Учитывайте интересы партнеров по работе и не пререкайтесь с руководством - это обеспечит вам нормальные условия работы.
РЫБЫ.
Решительные действия, проявляемые вами, обязательно дадут положительный результат. Важно определиться с приоритетами, чтобы не тратить время на посторонние дела, не имеющие к вам непосредственного отношения.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Будьте осторожны с компьютером.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Мечты должны соответствовать реальности. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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