Гороскоп на неделю: астрологи назвали счастливчиков среди знаков Зодиака

Появился гороскоп на неделю, 27 мая - 2 июня. Тельца на этой неделе ждут серьезные перемены, а Деву — исправление ошибок, говорится в астропрогнозе. Астрологи рассказали "Фактам", что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 27 мая - 2 июня.

ОВЕН.

В вашей жизни наступает относительно спокойный период, поэтому можно немного расслабиться и не планировать пока никаких важных дел. Гоните прочь от себя негативные мысли и не беритесь за дело, если хоть чуточку сомневаетесь в успехе, передает УНИАН.

ТЕЛЕЦ.

Приходит время серьезных перемен и вам следует быть готовыми к ним. Не пытайтесь во что бы то ни стало держаться за старое, от этого не будет практически никакого проку. Проявите максимум трудолюбия и работоспособности.

БЛИЗНЕЦЫ.

Объективно оценивайте свои возможности, не занижайте собственную самооценку. Получив предложение, хорошо подумайте, прежде чем принимать его. Встречи с деловыми партнерами окажутся на редкость удачными и плодотворными.

РАК.

Любая информация, доступ к которой получите в предстоящий период, должна подвергаться тщательной проверке. Помните, что недоброжелатели не дремлют и попытаются сделать все для того, чтобы пустить вас по ложному пути.

ЛЕВ.

Возможно, вам не удастся достичь задуманного в ближайшее время. Но это вовсе не означает, что данное направление бесперспективно. Через какое-то время нужно вернуться к этому вопросу, и задача не будет представляться уже такой сложной.

ДЕВА.

Самое время заняться исправлением ошибок, допущенных ранее. Проявите поддержку и понимание в отношении окружающих и они обязательно ответят тем же. Советы близких могут показаться вам странными, но это не значит, что они не пригодятся.

ВЕСЫ.

У вас появится прекрасный шанс для того, чтобы укрепить свои позиции на службе и продвинуться вверх по карьерной лестнице. Преодолевая препятствия, которые возникают на пути у всякого делового человека, старайтесь не переоценить свои возможности.

СКОРПИОН.

Попытка игнорировать собственные проблемы может только ухудшить ситуацию, поэтому старайтесь решать вопросы по мере их поступления, ничего не откладывая в долгий ящик. Не стесняйтесь проявлять свои чувства на личном фронте.

СТРЕЛЕЦ.

От намеченного не стоит отступать, даже если препятствия покажутся вам очень большими. В случае необходимости обращайтесь за советом к профессионалу, а не к друзьям, которые часто бывают некомпетентны. Избегайте ссор в семье.

КОЗЕРОГ.

Сконцентрируйте свои усилия на достижении поставленной цели, не бойтесь критики — особенно, если она конструктивная. На предстоящий период желательно не назначать важных встреч. Уважайте мнение других.

ВОДОЛЕЙ.

Удачное время для тех, кто готов жертвовать собственными интересами ради достижения великой цели. Учитывайте интересы партнеров по работе и не пререкайтесь с руководством - это обеспечит вам нормальные условия работы.

РЫБЫ.

Решительные действия, проявляемые вами, обязательно дадут положительный результат. Важно определиться с приоритетами, чтобы не тратить время на посторонние дела, не имеющие к вам непосредственного отношения.