На Филиппинах в ДТП пострадали почти 60 человек

Водитель грузовика потерял управление автомобилем на повороте, в результате произошло столкновение с автобусом.

Не менее двух человек погибли и еще 57 пострадали в аварии с участием автобуса и грузовика на севере Филиппин. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на полицию в понедельник, 27 мая.

ДТП произошло около полуночи по местному времени в провинции Кесон, передает Корреспондент.

По предварительным данным, водитель грузовика потерял управление автомобилем на повороте, в результате произошло столкновение с автобусом. Оба водителя погибли на месте.

Известно, что семь пассажиров автобуса находятся в тяжелом состоянии.

На прошлой неделе в районе итальянского города Сиена перевернулся автобус с туристами. Пострадали более 30 человек, больше половины из них – россияне. Также одна гражданка России погибла.

А вблизи немецкого Лейпцига попал в аварию междугородний автобус, в котором находились 75 человек. Почти все они получили травмы.