В Бразилии драка в тюрьме закончилась гибелью 15 человек

В тюрьме бразильского штата Амазонас произошло столкновение между заключенными, которое привело к смерти людей.

На северо-западе Бразилии драка между заключенными в тюрьме штата Амазонас привела к гибели не менее 15 человек. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщило агентство The Assosiated Press.



Отмечается, что инцидент произошел 26 мая в тюрьме, расположенной в столице штата − городе Манаус. На место происшествия были направлены подкрепления сил безопасности, которые взяли ситуацию под контроль, передает Корреспондент.



При этом информации о возможных побегах заключенных не поступало.



Напомним, в 2017 году в этой же тюрьме произошел массовый побег заключенных, в результате которого погибли 60 человек.