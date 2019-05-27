В Индии мужчине удалили огромную опухоль на голове

Хирурги провели десятичасовую операцию, чтобы удалить новообразование, которое росло в течение 20 лет.

Житель Индии в течение 20 лет отказывался от операции и вырастил огромную опухоль головного мозга. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.



Отмечается, что 31-летний мужчина из индийского штатf Тамилнад, не мог позволить себе дорогостоящее лечение и игнорировал новообразование, которое появилось у него еще в детстве, передает Корреспондент.



За десятки лет новообразование выросло до пяти килограммов и начало причинять неудобства.



В результате мужчина вынужден был обратиться за медицинской помощью. Хирурги провели десятичасовую операцию по удалению опухоли 16 мая.



Врачи утверждают, что это была самая большая опухоль головного мозга в мире.



На данный момент пациент восстанавливается после операции и чувствует себя хорошо. Его жизни ничто не угрожает.