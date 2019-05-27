В Кишиневе учителя начальных классов приговорили к тюрьме за совращение первоклассников

Учитель начальных классов одной из столичных школы был приговорен к 7 годам лишения свободы за совращение малолетних.

Мужчину обвиняют в том, что он сексуально домогался к мальчикам первого класса.

В ходе расследования, несовершеннолетние подтвердили непристойные действия учителя. Вскоре он был задержан и впоследствии арестован.

По данным, представленным Генеральной прокураторы, в 2018 году повысилось число случаев, когда дети становились жертвами сексуальных домогательств, было заведено 373 уголовных дела.

Исследование также показывает, что в 58 случаях дети подвергались домогательствам в семье (со стороны возлюбленного матери - 14 случаев, биологических родителей - 8 случаев, дедушки- 2, брата - 2, других родственников - 5 и других несовершеннолетних - 27 случаев).