Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что не одобряет возможных ответных мер Пекина в отношении американской компании Apple и будет первым, кто выступит против ее недопуска на местный рынок.

"Во-первых, этого не произойдет. Во-вторых, если такое случится, я буду первым, кто выступит против. Apple — это мой учитель, она лидирует. Зачем мне, как ученику, выступать против моего учителя? Никогда", — заявил он агентству Блумберг, передает РИА Новости.

В середине мая Министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

Компания также находится в перечне фирм, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые остаются общедоступными по открытой лицензии.

По словам Чжэнфэя, несмотря на то что ограничения на экспорт, которые ввела администрация президента США Дональда Трампа, помешают двухлетнему лидерству компании, Huawei либо увеличит поставки на рынок собственных чипов, либо найдет альтернативу, чтобы удержать свое преимущество в производстве смартфонов и оборудования для 5G-сетей.