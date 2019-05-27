Примерно 38 тыс. румын из Республики Молдова осуществили свое право голоса на европарламентских выборах, состоявшихся в воскресенье, 26 мая. Такие данные объявило Центральное избирательное бюро Румынии в 21.00, после закрытия избирательных участков.
В Республике Молдова на европарламентских выборах было открыто всего 36 участков. Тем не менее, на некоторых избирательных участках образовались очереди, а при их закрытии многие из избирателей не смогли реализовать право голоса.
В своем выступлении после закрытия избирательных участков, президент Румынии Клаус Йоханнис отметил, что не везде все прошло хорошо. "Мы все видели бесконечные очереди на многих избирательных участках, особенно в диаспоре. Я благодарю румын, которые проявили терпение, некоторые очень много терпения, чтобы прийти, чтобы выразить свой голос за европейскую Румынию", - заявил президент Румынии, передает IPN.
Больше число румын в Республике Молдова, более 2000 избирателей, решили воспользоваться правом голоса на участке №246, открытом в Консульстве Румынии. Большое присутствие на голосовании было зарегистрировано и на участках №258 в Яловень и №256 в Дурлешть, где проголосовало более 1500 персон. Большинство из них, около 16 тыс. избирателей, проголосовали в 12 избирательных участках, открытых в Кишиневе.
Меньшее присутствие на выборах было зарегистрировано в Карабетовке - 196 человек, Джурджулешть – 312 избирателей и Флорешть, где проголосовали 452 человека.
Больше всего избирателей имеют 45-64 лет, меньше всего – молодые люди в возрасте 18-24 лет. Более 19 тыс. избирателей - мужчины.
Избиратели в Республике Молдова были одними из самых активных участников выборов, наряду с румынами из Италии, Испании, Германии и Великобритании.
По данным экзит-полла Румынии, по состоянию на 23.00, в результате выборов Национал-либеральная партия (НЛП) набрала 25,7%, Социал-демократическая партия (СДП) – 25,7%, за Альянс 2020 USR – Plus проголосовали 23,9% избирателей, за партию Pro România – 5,7%, Альянс либералов и демократов (ALDE) - 4,7%, Венгерский демократический союз Румынии (UDMR) - 5,4% и Партию народного движения (PMP) - 5,2%.
Более 18 млн. избирателей ожидались на выборах, чтобы выбрать 33 представителя Румынии в Европейский парламент. Одновременно состоялся и Национальный консультативный референдум, созванный президентом Клаусом Йоханнисом по вопросам правосудия.
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