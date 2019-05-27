1 июня, в День защиты детей, вход в зоопарк будет бесплатным

1 июня вход для детей в зоопарк будет бесплатным. Об этом заявил сегодня исполняющий обязанности генерального примара столицы Руслан Кодряну, который добавил, что на территории зоопарка будет открыт "Сельский двор", где малыши смогут поиграть с домашними животными.

По его словам, 1 июня будут открыты также первый в Молдове скейт-парк, и парк Валя Трандафирилор, в котором недавно завершились ремонтные работы.

В ходе сегодняшнего заседания примэрии исполняющий обязанности примара призвал преторов и руководителей управления, чтобы детский праздник принадлежал только детям. "Я прошу, чтобы в этот день не было выступлений чиновников, это также относится и к последнему звонку", - сказал Кодряну.

Заместитель директора зоопарка Серджиу Пынзарь отметил, что "Сельский двор" расположен прямо у входа в учреждение. Он отметил, что идею они переняли из-за рубежа, где на протяжении многих лет существуют такие детские площадки. "Дети и взрослые смогут покормить находившихся там животных, погладить и даже обнять их. Единственное условие – посетителям запрещается кормить животных домашней едой", - сказал Пынзарь.Он добавил, что еще одним сюрпризом "Сельского двора" будет маленький верблюженок, который родился этой весной".

Коллекция зоопарка в настоящее время насчитывает более 1 600 видов животных. Ежегодно столичный зоопарк посещают около 300 тысяч человек.