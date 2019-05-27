Задержан с поличным: адвокат из Тараклии попался на получении взятки в 12000 леев

Адвокат из Тараклии, бывший судья, был задержан сотрудниками НЦБК и прокурорами антикоррупции за торговлю влиянием. Его задержали в собственном кабинете, при получении 12 000 евро.

По данным дела, деньги предназначались для магистров Верховного суда, которые должны были принять благоприятное решение в отношении обвиняемого. Последний был приговорен к 8 годам тюрьмы за изнасилование. Его жена, которая попыталась уменьшить срок наказания, уверяет, что ее муж невиновен. Понимая, что дела идут не совсем так, как они договаривались, жена пожаловалась на адвоката в НЦБК.

На имя подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Если его признают виновным, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Сегодня, прокуроры будут требовать 30-дневный ордер на арест.