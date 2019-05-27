Deutsche Bank составил рейтинг городов по качеству жизни. Всего в рейтинг были включены 56 городов из разных стран мира.
Для оценки качества жизни эксперты проанализировали ряд параметров, включая покупательскую способность населения, уровень безопасности, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение дохода и стоимости жилья, уровень загрязнения и другие, передает Вести.
Ниже мы расскажем о 10 городах мира с самым низким качеством жизни.
Лагос, Нигерия
Лагос — портовый город на юго-западе Нигерии. Имея население более 13 млн человек и около 21 млн в агломерации, Лагос является крупнейшим городом страны и Африки.
В Лагосе сосредоточено около половины промышленных мощностей Нигерии.
В то же время вызывает беспокойство экологическая ситуация Лагоса. Огромные кварталы совершенно не имеют инфраструктуры, люди живут в трущобах, большой проблемой является мусор.
Пекин, Китай
Пекин — столица и один из городов центрального подчинения Китайской Народной Республики. Это крупнейший железно- и автодорожный узел и один из основных авиаузлов страны.
Кроме того, Пекин является политическим, образовательным и культурным центром КНР, в то время как главными экономическими центрами считаются Шанхай и Гонконг.
Вместе с тем, в последнее время все больше берет на себя роль локомотива предпринимательской деятельности и основного поля для создания инновационных предприятий.
Большую обеспокоенность вызывает экологическое состояние китайской столицы. Кроме того, здесь неблагоприятное соотношение стоимости жилья к доходу населения.
Манила, Филиппины
Обладая удобной гаванью, Манила является главным портом страны и одним из наиболее оживленных портов мира.
Промышленность включает производство химикатов, текстиля и одежды, электроники, продуктов питания и напитков, табачных изделий, фанеры, копры, кокосового масла и др. Город сильно страдает от загрязнения воздуха промышленными выбросами и транспортом.
Открытые свалки промышленных отходов также способствуют ухудшению качества окружающей среды. Несколько рек в черте города считаются биологически мертвыми.
Дакка, Бангладеш
Дакка расположена на берегу реки Буриганги, около слияния рек Падмы и Мегхны. Является речным портом в дельте Ганга и Брахмапутры, а также центром водного туризма.
В городе расположена большая часть промышленности страны, представленная производством джутового волокна, хлопчатобумажной, металлообрабатывающей, пищевой и другими отраслями. Имеется производство муслина.
Регион, в котором расположена Дакка, специализируется на выращивании джута и риса.
В городе неблагоприятное соотношение стоимости жилья и дохода населения, а также состояние трафика.
Джакарта, Индонезия
Джакарта - крупнейший промышленный центр страны.
Здесь развиты автосборочная, текстильная, швейная, обувная, электронная, пищевая, химическая, фармацевтическая, полиграфическая, стекольная, бумажная, деревообрабатывающая, судоремонтная судостроительная, металлообрабатывающая промышленность.
У населения низкая покупательская способность, а кроме того, в городе неблагоприятное состояние транспорта.
Мумбаи, Индия
Мумбаи — один из важнейших экономических и культурных центров Индии; представляет собой город больших контрастов, где роскошь и богатство соседствуют с нищетой.
Современные кварталы соседствуют с трущобами — северными районами города, которые считаются рассадниками различных болезней.
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Рио-де-Жанейро — город контрастов. На склонах окрестных гор ютятся убогие жилища. Это беднейшие районы города — фавелы. В городе насчитывается несколько тысяч фавел. По сути, это мини-государства в государстве. Федеральные власти в дела фавел практически не вмешиваются.
В большинстве фавел уровень жизни очень низкий, часто здесь нет элементарных удобств, школ, больниц и т. п. и, как следствие всего этого, крайне неблагоприятная криминогенная обстановка и ужасное санитарное состояние.
Рио-де-Жанейро известен очень высоким уровнем преступности, в том числе наркоторговли, которая в основном сконцентрирована в районах густонаселенных фавел, власть в которых фактически принадлежит наиболее влиятельным наркокартелям.
Каир, Египет
Каир – столица Египта. Наиболее важными отраслями производства являются обработка металлов, цементная и полиграфическая промышленность, производство мебели, обуви, табачных изделий и текстиля.
Жара, пыль и шум — неизменные спутники городской жизни, а дорожное движение часто замирает в пробках.
Шанхай, Китай
Шанхай — крупнейший по численности населения город Китая и мира. Один из четырех городов центрального подчинения КНР, важный финансовый и культурный центр страны, а также крупнейший в мире морской порт.
Большинство строящихся сегодня в Шанхае зданий представляют собой высотные жилые дома, различающиеся по высоте, цвету и дизайну.
Организации, ответственные за планирование развития города, сейчас все больше внимания уделяют созданию зеленых зон и парков в рамках жилых комплексов для улучшения качества жизни шанхайцев.
Однако в городе неблагоприятное соотношение дохода населения к стоимости жилья.
Сан-Паулу, Бразилия
Сан-Паулу — город на юго-востоке Бразилии, столица одноименного штата. Самый населенный город в пределах страны, континента, португалоязычного сообщества и всего Южного полушария.
Город Сан-Паулу страдает от значительной пространственно-социальной сегрегации, а решение этой проблемы остается постоянной темой дебатов между специалистами. В городе рядом сосуществуют престижные районы и фавелы.
Жители города Сан-Паулу владеют примерно 6 млн автомобилей. В результате в городе часто возникают дорожные пробки в течение часов пик.
Индексы преступности и насилия в городе остаются очень высокими, особенно в периферийных районах и соседних муниципалитетах.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Будьте осторожны с компьютером.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Мечты должны соответствовать реальности. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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