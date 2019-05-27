Топ-10 городов мира с самым низким качеством жизни

Deutsche Bank составил рейтинг городов по качеству жизни. Всего в рейтинг были включены 56 городов из разных стран мира.

Для оценки качества жизни эксперты проанализировали ряд параметров, включая покупательскую способность населения, уровень безопасности, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение дохода и стоимости жилья, уровень загрязнения и другие, передает Вести.

Ниже мы расскажем о 10 городах мира с самым низким качеством жизни.

Лагос, Нигерия

Лагос — портовый город на юго-западе Нигерии. Имея население более 13 млн человек и около 21 млн в агломерации, Лагос является крупнейшим городом страны и Африки.

В Лагосе сосредоточено около половины промышленных мощностей Нигерии.

В то же время вызывает беспокойство экологическая ситуация Лагоса. Огромные кварталы совершенно не имеют инфраструктуры, люди живут в трущобах, большой проблемой является мусор.

Пекин, Китай

Пекин — столица и один из городов центрального подчинения Китайской Народной Республики. Это крупнейший железно- и автодорожный узел и один из основных авиаузлов страны.

Кроме того, Пекин является политическим, образовательным и культурным центром КНР, в то время как главными экономическими центрами считаются Шанхай и Гонконг.

Вместе с тем, в последнее время все больше берет на себя роль локомотива предпринимательской деятельности и основного поля для создания инновационных предприятий.

Большую обеспокоенность вызывает экологическое состояние китайской столицы. Кроме того, здесь неблагоприятное соотношение стоимости жилья к доходу населения.

Манила, Филиппины

Обладая удобной гаванью, Манила является главным портом страны и одним из наиболее оживленных портов мира.

Промышленность включает производство химикатов, текстиля и одежды, электроники, продуктов питания и напитков, табачных изделий, фанеры, копры, кокосового масла и др. Город сильно страдает от загрязнения воздуха промышленными выбросами и транспортом.

Открытые свалки промышленных отходов также способствуют ухудшению качества окружающей среды. Несколько рек в черте города считаются биологически мертвыми.

Дакка, Бангладеш

Дакка расположена на берегу реки Буриганги, около слияния рек Падмы и Мегхны. Является речным портом в дельте Ганга и Брахмапутры, а также центром водного туризма.

В городе расположена большая часть промышленности страны, представленная производством джутового волокна, хлопчатобумажной, металлообрабатывающей, пищевой и другими отраслями. Имеется производство муслина.

Регион, в котором расположена Дакка, специализируется на выращивании джута и риса.

В городе неблагоприятное соотношение стоимости жилья и дохода населения, а также состояние трафика.

Джакарта, Индонезия

Джакарта - крупнейший промышленный центр страны.

Здесь развиты автосборочная, текстильная, швейная, обувная, электронная, пищевая, химическая, фармацевтическая, полиграфическая, стекольная, бумажная, деревообрабатывающая, судоремонтная судостроительная, металлообрабатывающая промышленность.

У населения низкая покупательская способность, а кроме того, в городе неблагоприятное состояние транспорта.

Мумбаи, Индия

Мумбаи — один из важнейших экономических и культурных центров Индии; представляет собой город больших контрастов, где роскошь и богатство соседствуют с нищетой.

Современные кварталы соседствуют с трущобами — северными районами города, которые считаются рассадниками различных болезней.

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Рио-де-Жанейро — город контрастов. На склонах окрестных гор ютятся убогие жилища. Это беднейшие районы города — фавелы. В городе насчитывается несколько тысяч фавел. По сути, это мини-государства в государстве. Федеральные власти в дела фавел практически не вмешиваются.

В большинстве фавел уровень жизни очень низкий, часто здесь нет элементарных удобств, школ, больниц и т. п. и, как следствие всего этого, крайне неблагоприятная криминогенная обстановка и ужасное санитарное состояние.

Рио-де-Жанейро известен очень высоким уровнем преступности, в том числе наркоторговли, которая в основном сконцентрирована в районах густонаселенных фавел, власть в которых фактически принадлежит наиболее влиятельным наркокартелям.

Каир, Египет

Каир – столица Египта. Наиболее важными отраслями производства являются обработка металлов, цементная и полиграфическая промышленность, производство мебели, обуви, табачных изделий и текстиля.

Жара, пыль и шум — неизменные спутники городской жизни, а дорожное движение часто замирает в пробках.

Шанхай, Китай

Шанхай — крупнейший по численности населения город Китая и мира. Один из четырех городов центрального подчинения КНР, важный финансовый и культурный центр страны, а также крупнейший в мире морской порт.

Большинство строящихся сегодня в Шанхае зданий представляют собой высотные жилые дома, различающиеся по высоте, цвету и дизайну.

Организации, ответственные за планирование развития города, сейчас все больше внимания уделяют созданию зеленых зон и парков в рамках жилых комплексов для улучшения качества жизни шанхайцев.

Однако в городе неблагоприятное соотношение дохода населения к стоимости жилья.

Сан-Паулу, Бразилия

Сан-Паулу — город на юго-востоке Бразилии, столица одноименного штата. Самый населенный город в пределах страны, континента, португалоязычного сообщества и всего Южного полушария.

Город Сан-Паулу страдает от значительной пространственно-социальной сегрегации, а решение этой проблемы остается постоянной темой дебатов между специалистами. В городе рядом сосуществуют престижные районы и фавелы.

Жители города Сан-Паулу владеют примерно 6 млн автомобилей. В результате в городе часто возникают дорожные пробки в течение часов пик.

Индексы преступности и насилия в городе остаются очень высокими, особенно в периферийных районах и соседних муниципалитетах.