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В Мексике водитель трейлера протаранил 15 автомобилей, есть жертвы
// фото: Twitter / SUUMA Voluntarios
11:04, 27 May 2019
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Седельный тягач с прицепом в воскресенье врезался в 15 автомобилей в районе Альваро-Обрегон на западе Мехико. По данным властей, жертвами ДТП стали четыре человека, в том числе двое детей, более 10 человек пострадали.

"Он врезался в 15 автомобилей, четыре человека погибли, 14 получили травмы", - сообщил в эфире телеканала Televisa глава Министерства гражданской безопасности Мехико Хесус Орта, цитирует ТАСС.

По его словам, водитель грузовика уходил от преследования полиции, которое началось после того, как он не остановился для проверки. Погоня завершилась, когда тягач врезался в жилой дом. Орта добавил, что автомобиль числился в угоне.

Полицейские смогли задержать человека, находившегося за рулем грузовика.




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