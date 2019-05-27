ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

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