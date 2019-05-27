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В Киеве эвакуируют синагогу
// фото: Моше Реувен Асман / Facebook
11:10, 27 May 2019
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Злоумышленник дал 24 часа на "разминирование" синагоги и одного из автомобилей возле здания.

В Киеве неизвестный "заминировал" центральную синагогу на улице Шота Руставели. Об этом главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook в понедельник, 27 мая.

Он опубликовал сообщение, которое было получено на почту синаноги в 8:01 утра, передает Корреспондент.

"В здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом. У вас есть 24 часа на разминирование. Еще одна бомба заложена в припаркованном неподалеку автомобиле. Ищите!", – говорится в сообщении.

На данный момент проводиться эвакуация людей из здания.




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