В США семь человек стали жертвами непогоды

В штате Миссури пронесся мощный торнадо.

Жертвами непогоды в центральных штатах США стали семь человек.

От Техаса и западной части Оклахомы до Небраски несколько дней шли проливные дожди, передает Euronews.

В штате Миссури пронесся мощный торнадо. Больше всего пострадала столица штата - Джефферсон-Сити, передает УНИАН.

Многие здания получили серьезные повреждения. С порезами и ушибами госпитализированы 20 человек. Их жизни ничто не угрожает.