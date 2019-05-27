Работы по укреплению дамбы в селе Крокмаз продолжаются

В селе Крокмаз района Штефан-Водэ продолжаются работы по укреплению дамбы. Местные власти сообщают, что уровень воды в Днестре продолжает расти.

В минувшие выходные в Крокмазе оборудовали защитное заграждение протяженностью 120 метров. Рабочие использовали почти семь тысяч мешков с песком.

Укрепляют плотину и на участке реки между Тудорой и Крокмазом. В работах задействованы около 300 спасателей и 97 единиц техники. На помощь им пришли и местные жители.