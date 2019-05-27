Отключения воды на Ботанике

Потребители, проживающие на столичном проспекте Дечебал, 93–99, включая номера с дробью, останутся без водопроводной воды во вторник, 28 мая.

Отключения запланированы на период с 09.00 до 16.00, когда будет выполняться подсоединение недавно построенного участка водопровода, передаёт IPN со ссылкой на "Apă-Canal Chișinău".

Кроме того, до 31 мая, ежедневно, с 09.00 до 20.00, будет приостанавливаться подача воды на улице Индепенденцей, 2–16, включая номера с дробью, а также на бульваре Траян, 16–22, включая номера с дробью. В этом же временном интервале воды не будет на улицах Гренобле, 177–199, включая номера с дробью, Ион Водэ Витязул, Винтилэ Хоря, Ион Клошка, Георге Кришан и Димитрие Морузи.

По окончании работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.