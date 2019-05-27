"Скорая" насмерть сбила мужчину в Комратском районе

Автомобиль скорой помощи насмерть сбил 32-летнего мужчину. Инцидент произошел 25 мая около 23:25 часов в селе Кирсово Комратского района.

Бригада врачей, находящаяся в автомобиле, пыталась оказать первую помощь и доставить пострадавшего в районную больницу Комрата, но мужчина от полученных травм скончался по пути в больницу.

Водитель автомобиля "скорой" прошёл тест на наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, алкотестер показал окончательный результат 0,00мг/л.

Автомобиль скорой помощи задержан и помещен на хранение на штрафстоянку до принятия окончательного решения.

По данному факту было начато уголовное преследование. Виновному грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с аннулированием права управления транспортными средствами.