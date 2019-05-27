Троллейбусный тур по Кишиневу: туристы смогут посетить достопримечательности на выходных

В столице для туристов и для кишиневцев будут организованы бесплатные троллейбусные туры. Инициатива принадлежит Национальной ассоциации входящего туризма Молдовы, и была представлена на сегодняшнем заседании мунслужб.

Исполнительный директор ассоциации Наталья Цуркану отметила в ходе заседания, что для того, чтобы инициатива стала реальностью, организация заключила соглашение о сотрудничестве с управлением электротранспорта Кишинев, передает МОЛДПРЕС.

Таким образом, туристы смогут посетить туристические достопримечательности города при помощи бесплатных троллейбусных туров (начиная с лета).

Троллейбусы будут ездить по двум направлениям (по субботам и воскресеньям). Также информацию о троллейбусных турах можно будет узнать и в троллейбусах № 30, которые связывают центр города с кишиневским международным аэропортом.

По словам директора RTEC Дорина Черного, троллейбусные туры будут осуществляться только по субботам и воскресеньям, и будут длиться 1,5-2 часа. Затраты будут состоять из потребляемой энергии и заработных плат водителей троллейбусов.