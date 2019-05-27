Житель столицы подделывал брендовые чистящие и моющие средства, а после продавал через интернет

33-летнего мужчину подозревают в контрабанбе, подделке и незаконном обороте моющих и чистящих средств. Фальсификат сбывали через интернет под видом привезенных из-за рубежа.

По данным полиции, "цех" по производству бытовой химии распологался в гараже в столичном секторе Рышкановка. В ходе обысков было обнаружено около 180 кг контрафактных моющих средств, а так же более 195 этикеток и упаковок для сборки, печати и емкости для производства поддельных чистящих средств.

Предъявить органам правопорядка документы о происхождении и качестве товара мужчина не смог. В связи с этим найденный товар на сумму около 80 000 леев был немедленно изъят.

За совершение данного преступления, подозреваемый рискует получить штраф в размере до 9000 леев.