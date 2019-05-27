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Десять компаний, которые заменяют людей роботами
// фото: открытый источник
12:26, 27 May 2019
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Не так давно сама мысль о том, что роботы могут занять ваше рабочее место казалась чем-то фантастическим. Однако теперь это не фантастика, а реальность. Все чаще компании используют роботов вместо людей, и эксперты прогнозируют, что в течение следующих 30 лет машины займут большинство рабочих мест.

Ниже мы расскажем о 10 компаниях, которые уже используют роботов в качестве рабочей силы, передает ВЕСТИ.

Amazon

Компания, специализирующаяся на онлайн-торговле, купила Kiva Robotics в 2012 году за $755 млн.

Теперь у Amazon есть 30 000 роботов, работающих по всему миру. Компания планирует заменить ими сотрудников, которые выполняют повторяющиеся задания, причем в самом ближайшем будущем.

Uber

Компания уже протестировала беспилотные автомобили на дорогах Сан-Франциско, несмотря на определенные сложности, которые возникли с властями, в частности с US Department of Motor Vehicles (DMV).

Конечная цель компании – заменить всех водителей на роботов.

Walmart

Walmart тестирует дроны, которые могут летать вокруг складов и мониторить запасы товаров, отмечая товары, которые отсутствуют или заканчиваются.

Супер-эффективные летающие роботы могут провести проверку запасов на складе в течение дня, а у человека это займет почти месяц.

Nestle

Nestle использует роботов Pepper от SoftBank, чтобы продавать кофейные таблетки Dolce Gusto в супермаркетах Японии.

Кроме того, такие роботы могут отвечать на запросы клиентов. Такие роботы уже имеются в 1000 супермаркетах по всей стране.

Just Eat

В 2017 году сервис подоставке еды Just Eat начал использовать роботов для доставки в Лондоне.

Беспилотные роботы, которые были созданы англо-эстонской компанией Starship Technologies, имеют встроенные GPS-навигаторы и камеры, позволяющие им передвигаться по окрестностям.

Chipotle

Chipotle скооперировался с дочерней компанией Google – Alphabet, чтобы протестировать использование дронов в сервисе доставки.

Тестирование проходило на территории студенческого кампуса в Вирджинии. Дроны Alphabet доставляли буррито Chipotle прямо к дверям заказчика на территории кампуса.

Everwin Precision Technology

Китайская компания Everwin Precision Technology планирует заменить 90% рабочих на фабрике роботами.

Компания, которая производит электронные компоненты, является пионером революции роботов в Китае.

Zara

Inditex, управляющая компания Zara, владеет 14 автоматизированными фабриками в Испании.

На этих фабриках множество роботов, которые выполняют практически всю работы – от нарезки до покраски тканей.

Машины работают очень быстро, так что вещи Zara сходят с подиума и появляются в магазинах всего за 10 дней.

Pizza Hut

Pizza Hut открыла концептуальный ресторан в Шанхае, который называется ph+.

В этом ресторане работают два робота-официанта. Доброжелательные дроиды приветствуют посетителей, провожают их за столики, принимают заказы и приносят напитки.

Также у компании есть еще один робот, который работает в Сингапуре.

SNCF

Французская государственная железнодорожная компания тестирует роботов Pepper от SoftBank.

Эти дроиды, которые предоставляют клиентам информацию о поездах и отвечают на запросы клиентов, уже были протестированы на нескольких станциях.




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    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

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    РАК (22 июня - 23 июля)

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