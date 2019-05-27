Не так давно сама мысль о том, что роботы могут занять ваше рабочее место казалась чем-то фантастическим. Однако теперь это не фантастика, а реальность. Все чаще компании используют роботов вместо людей, и эксперты прогнозируют, что в течение следующих 30 лет машины займут большинство рабочих мест.
Ниже мы расскажем о 10 компаниях, которые уже используют роботов в качестве рабочей силы, передает ВЕСТИ.
Amazon
Компания, специализирующаяся на онлайн-торговле, купила Kiva Robotics в 2012 году за $755 млн.
Теперь у Amazon есть 30 000 роботов, работающих по всему миру. Компания планирует заменить ими сотрудников, которые выполняют повторяющиеся задания, причем в самом ближайшем будущем.
Uber
Компания уже протестировала беспилотные автомобили на дорогах Сан-Франциско, несмотря на определенные сложности, которые возникли с властями, в частности с US Department of Motor Vehicles (DMV).
Конечная цель компании – заменить всех водителей на роботов.
Walmart
Walmart тестирует дроны, которые могут летать вокруг складов и мониторить запасы товаров, отмечая товары, которые отсутствуют или заканчиваются.
Супер-эффективные летающие роботы могут провести проверку запасов на складе в течение дня, а у человека это займет почти месяц.
Nestle
Nestle использует роботов Pepper от SoftBank, чтобы продавать кофейные таблетки Dolce Gusto в супермаркетах Японии.
Кроме того, такие роботы могут отвечать на запросы клиентов. Такие роботы уже имеются в 1000 супермаркетах по всей стране.
Just Eat
В 2017 году сервис подоставке еды Just Eat начал использовать роботов для доставки в Лондоне.
Беспилотные роботы, которые были созданы англо-эстонской компанией Starship Technologies, имеют встроенные GPS-навигаторы и камеры, позволяющие им передвигаться по окрестностям.
Chipotle
Chipotle скооперировался с дочерней компанией Google – Alphabet, чтобы протестировать использование дронов в сервисе доставки.
Тестирование проходило на территории студенческого кампуса в Вирджинии. Дроны Alphabet доставляли буррито Chipotle прямо к дверям заказчика на территории кампуса.
Everwin Precision Technology
Китайская компания Everwin Precision Technology планирует заменить 90% рабочих на фабрике роботами.
Компания, которая производит электронные компоненты, является пионером революции роботов в Китае.
Zara
Inditex, управляющая компания Zara, владеет 14 автоматизированными фабриками в Испании.
На этих фабриках множество роботов, которые выполняют практически всю работы – от нарезки до покраски тканей.
Машины работают очень быстро, так что вещи Zara сходят с подиума и появляются в магазинах всего за 10 дней.
Pizza Hut
Pizza Hut открыла концептуальный ресторан в Шанхае, который называется ph+.
В этом ресторане работают два робота-официанта. Доброжелательные дроиды приветствуют посетителей, провожают их за столики, принимают заказы и приносят напитки.
Также у компании есть еще один робот, который работает в Сингапуре.
SNCF
Французская государственная железнодорожная компания тестирует роботов Pepper от SoftBank.
Эти дроиды, которые предоставляют клиентам информацию о поездах и отвечают на запросы клиентов, уже были протестированы на нескольких станциях.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Будьте осторожны с компьютером.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Мечты должны соответствовать реальности. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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