Столичный ресторан готов заплатить вору, укравшему с территории деревья

Столичный ресторан остался без 10 декоративных деревьев. Инцидент произошел 22 мая, около 2 часов ночи. Неизвестный остановился на машине у обочины дороги, где находился ресторан, и украл деревья.

"У вора, который украл деревья, скорее всего есть дом, двор и вероятней всего, он не умирает с голоду..

Мы задаемся вопросом: Как Вы можете смотреть на эти деревья в своем дворе каждый день? Разве они не будут напоминать, откуда Вы их забрали ночью?

Даже если Вы не увидите этот пост, мы посадим еще 50 деревьев. Мы будем их поливать, и не будем бояться, что вы можете снова остановиться ночью..

У каждого в этом мире своя миссия", - написала администрация ресторана в соцсети.

В то же время, администрация призывает вора посадить новые 10 деревьев вместо украденных, а деньги за них обещают вернуть.