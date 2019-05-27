Невозмутимость. Мальчик на качелях на фоне пожара стал новым мемом. ВИДЕО

В минувшее воскресенье в двухэтажном доме на улице Изыскателей в Ноябрьске бушевал крупный пожар. С возгоранием на площади 570 квадратных метров боролись 67 человек.

Больше всего пожарные боялись, что пламя перекинется за соседние дома, поэтому в одном из них даже пришлось разобрать стену.

Но всё это не слишком волновало мальчишку, который продолжал качаться на качелях в нескольких десятках метрах от эпицентра пожара. Кадры с невозмутимым ребёнком получили вирусную популярность в соцсетях, пишет life.

Мальчик из Ноябрьска стал ответом американскому мему Disaster Girl, где девочка с хитрой улыбкой стоит на фоне горящего дома. История этого снимка хорошо известна: он был сделан в Северной Каролине во время тренировочного тушения пожара 15 лет назад. В объектив своего отца смотрит девочка Зоуи — будущая звезда Интернета.