Новый iPhone позволит подключить две пары AirPods одновременно

Apple работает над функцией двойной потоковой передачи аудио. Владельцы грядущего iPhone смогут, таким образом, подключить к смартфону две пары беспроводных наушников AirPods.

Пользователи также смогут одновременно взаимодействовать с машиной и подключённым аксессуаром, отправляя навигационные команды на первую и транслируя музыку на второй, сообщает Macotakara, передает Рамблер.

Компания должна представить в сентябре три новые модели с процессором A13: преемника iPhone XR, а также предполагаемые iPhone 11 и iPhone 11 Max.

Младшая модель выйдет с двойной камерой, в то время как старшие впервые получат тройную основную камеру. Apple также может оснастить смартфоны двусторонней беспроводной зарядкой, что позволит владельцам второго поколения AirPods заряжать аксессуары.