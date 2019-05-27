Странные вещи, в которые верили в Средневековье

Средние века окутаны множеством мифов.

Но некоторые исторические факты об этом периоде сейчас кажутся безумнее любой фантазии, передает Рамблер.

Ртуть полезна

Ртутные компрессы часто использовали для лечения сифилиса и других заболеваний, передающихся половым путем. Но вышла неувязочка, ведь ртуть не только не помогает от этих заболеваний, но еще и токсична для организма.

Мумии тоже

Да, вы все правильно прочитали. Люди искали мумий, перемалывали их в порошок, а затем принимали его как лекарство.Считалось, что это средство помогает исцелить многие болезни. Как вы уже догадались, на самом деле нет.

Чихать опасно

Сегодня чихание воспринимается совершенно спокойно. Однако в Средневековье считалось, что во время чихания душа пытается покинуть тело. Именно из этого поверья и родилась традиция желать здоровья чихающему.

Одежду должны шить дети

В Германии верили, что рубашки, сшитые девочками в возрасте до семи лет, приносят удачу. А одежда, сшитая пятилетним ребенком, поможет выиграть суд. Сегодня, конечно, такая эксплуатация детского труда кажется абсолютно неприемлемой.

Сказки исцеляют

Еще одна довольно необычная, но популярная медицинская процедура.

Ее смысл заключался в том, что пациентам не только делали перевязки и давали лекарства, но и рассказывали интересные истории. Считалось, что правильная сказка может усилить действие препаратов.

Брюссельская капуста проклята

Хотите верьте, хотите нет, но некоторые верили, что брюссельская капуста проклята. Они даже пытались обезопасить себя, делая на капусте надрезы в форме креста. Хотя, конечно, можно было просто не есть.

Любопытный факт: относительно недавно ученые выяснили, что отвращение к брюссельской капусте у некоторых людей может быть обусловлено генетически. Из-за определенной вариации одного гена такие люди чувствуют в капусте горечь.