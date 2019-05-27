Молдавские католики с нетерпением ждут визита папы Франциска в Румынию. Более 600 граждан уже вызвались принять участие в паломничестве в Яссы, которое организует Кишиневская римско-католическая церковь. Понтифик посетит и этот румынский город.
"Те, кто бывал в Риме, вероятно видели его на балконе, откуда он ведет проповеди, но не у всех есть возможность посетить Рим, так что для нас Римом первого июня станут Яссы".
По данным епархии Кишинева, в нашей стране проживают около 20 тысяч католиков. В 20 приходах служат два дьякона и 23 священника, в том числе семь поляков, четверо румын, украинец, итальянец и индиец.
В советский период молдавские католические церкви были национализированы, многих верующих сослали в Сибирь. Католицизм начал возрождаться в период перестройки, во второй половине 80-х. Богослужения вновь начали проводить во многих церквях. Расцвет католицизма пришелся на период независимости Молдовы.
"В конце 93-го начался процесс, который завершился созданием Апостольской администратуры Молдовы, центральной структуры организации католиков, она была создана папой Иоанном Павлом II", - поделился епископ Римско-католической церкви Антон Коша.
С 2001 года, когда в Молдове была создана епархия, католическая церковь напрямую подчиняется Папе Римскому.
"Я никогда не чувствовал себя неудобно в Молдове, из-за того, что я католик и поляк. Поверьте, многие страны мечтают о таком социально-религиозном спокойствии", - сказал посол Польши в Молдове Бартоломей Жданюк.
Римско-католическую церковь Молдовы уже 30 лет возглавляет епископ Антон Коша. Он прибыл в нашу страну из Румынии.
"Уже в пути я понял, что попаду в другой мир. Была большая разница между тем, что осталось позади, и что ждало меня здесь. Когда я пересек границу, как будто ворота за мной закрылись, и я попал в лагерь", - сказал Антон Коша.
Некоторые прихожане встретили епископа тепло, другие - скептически.
Чтобы объединить всех, он начал изучать русский язык и уже через несколько месяцев вел проповеди на нем.
"Многие тогда не осознавали, что началось возрождение молдавского народа. Поэтому увидев священника из Румынии, говорили, что даже сюда, в церковь, поставили румына", - продолжил Коша.
Католики внесли свой вклад как в развитие Кишинева, так и всей страны.
"В частности, это мэр Кишинева Карол Шмидт, рожденный в Бельцах. Отец у него был евангелистом, мать католичкой, крестили его в католической церкви. Он стал одним из лучших мэров Кишинева в царский период", - отметил священник Петр Чобану.
Еще один выдающийся молдавский католик - известный архитектор Александр Бернардацци. Он спроектировал множество уникальных зданий, в том числе столичную мэрию и храм святой Феодоры из Сихлы.
"Не надо забывать и Феликса Людкевича, представителя польского сообщества в Сфатул Цэрий, который одним из первых проголосовал за объединение Бессарабии с Румынией.Он говорил, что у жителей Бессарабии есть право объединиться с родиной", - продолжил Петр Чобану.
По случаю визита папы Франциска в Румынию, телеканал Publika TV подготовил документальный фильм о понтифике. Он выйдет в эфир 30 мая.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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БЛИЗНЕЦЫ
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ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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