В начале июня папа Франциск приедет в Румынию с визитом

Молдавские католики с нетерпением ждут визита папы Франциска в Румынию. Более 600 граждан уже вызвались принять участие в паломничестве в Яссы, которое организует Кишиневская римско-католическая церковь. Понтифик посетит и этот румынский город.

"Те, кто бывал в Риме, вероятно видели его на балконе, откуда он ведет проповеди, но не у всех есть возможность посетить Рим, так что для нас Римом первого июня станут Яссы".

По данным епархии Кишинева, в нашей стране проживают около 20 тысяч католиков. В 20 приходах служат два дьякона и 23 священника, в том числе семь поляков, четверо румын, украинец, итальянец и индиец.

В советский период молдавские католические церкви были национализированы, многих верующих сослали в Сибирь. Католицизм начал возрождаться в период перестройки, во второй половине 80-х. Богослужения вновь начали проводить во многих церквях. Расцвет католицизма пришелся на период независимости Молдовы.

"В конце 93-го начался процесс, который завершился созданием Апостольской администратуры Молдовы, центральной структуры организации католиков, она была создана папой Иоанном Павлом II", - поделился епископ Римско-католической церкви Антон Коша.

С 2001 года, когда в Молдове была создана епархия, католическая церковь напрямую подчиняется Папе Римскому.

"Я никогда не чувствовал себя неудобно в Молдове, из-за того, что я католик и поляк. Поверьте, многие страны мечтают о таком социально-религиозном спокойствии", - сказал посол Польши в Молдове Бартоломей Жданюк.

Римско-католическую церковь Молдовы уже 30 лет возглавляет епископ Антон Коша. Он прибыл в нашу страну из Румынии.

"Уже в пути я понял, что попаду в другой мир. Была большая разница между тем, что осталось позади, и что ждало меня здесь. Когда я пересек границу, как будто ворота за мной закрылись, и я попал в лагерь", - сказал Антон Коша.

Некоторые прихожане встретили епископа тепло, другие - скептически.

Чтобы объединить всех, он начал изучать русский язык и уже через несколько месяцев вел проповеди на нем.

"Многие тогда не осознавали, что началось возрождение молдавского народа. Поэтому увидев священника из Румынии, говорили, что даже сюда, в церковь, поставили румына", - продолжил Коша.

Католики внесли свой вклад как в развитие Кишинева, так и всей страны.

"В частности, это мэр Кишинева Карол Шмидт, рожденный в Бельцах. Отец у него был евангелистом, мать католичкой, крестили его в католической церкви. Он стал одним из лучших мэров Кишинева в царский период", - отметил священник Петр Чобану.

Еще один выдающийся молдавский католик - известный архитектор Александр Бернардацци. Он спроектировал множество уникальных зданий, в том числе столичную мэрию и храм святой Феодоры из Сихлы.

"Не надо забывать и Феликса Людкевича, представителя польского сообщества в Сфатул Цэрий, который одним из первых проголосовал за объединение Бессарабии с Румынией.Он говорил, что у жителей Бессарабии есть право объединиться с родиной", - продолжил Петр Чобану.

По случаю визита папы Франциска в Румынию, телеканал Publika TV подготовил документальный фильм о понтифике. Он выйдет в эфир 30 мая.