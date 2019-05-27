Первый случай в мире: у мальчика в голове вырос зуб

На весь мир прославился американский четырехмесячный малыш с полноценными зубами в головном мозге, пишет издание Daily Star.

Врачи вскоре после рождения ребенка заметили, что его голова растет быстрее обычного. У пациента диагностировали новообразование, которое является достаточно редким. Опухоль оказалась большого размера и требовала срочного оперативного вмешательства, передает Рамблер.

Именно во время операции хирурги обнаружили нечто необычное. При детальном рассмотрении выяснилось, что это обычные человеческие зубы. Причем самому младенцу до появления первых резцов еще было далеко, а внезапная «находка» вполне соответствовала взрослым коренным зубам, которые обычно располагаются в нижней челюсти человека.

Краниофарингиома находилась в центральной части мозга, а в ее центре — зубы. Ранее ученые уже выдвигали гипотезу, что такой тип новообразований возникает из клеток, аналогичных зубной ткани. Кажется, она нашла подтверждение.

Врачи не только удалили опухоль, но и аккуратно извлекли из мозга зубы. Теперь их изучают эксперты.

Операция прошла успешно, здоровью мальчика уже ничего не угрожает. Он находится в стабильном состоянии.