Троих жителей Единец задержали за контрабанду токсичных веществ

Троих жителей Единцкого района, занимавшиеся контрабандой токсичных веществ, задержали сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Таможенной службой.

По данным ПБОПОД, подозреваемые закупали запрещённые вещества в городе Черновцы (Украина) и завозили в Молдову в обход таможенного контроля.

В результате двоих мужчин задержали во время передачи партии продукции, включённой в перечень фитосанитарной.

В результате обысков было изъято 119 кг и 30 литров токсичных веществ.

В ходе расследования трое уроженцев Единецкого района в возрасте от 34 до 38 лет были задержаны на 72 часа. За контрабанду токсичных веществ обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы.

