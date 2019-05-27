Итальянец Рубенс Стараче владеет самым популярным в Кишиневе хостелом

Приехал посмотреть Молдову, влюбился в молдаванку и остался жить. Итальянец Рубенс Стараче - владелец самого популярного в Кишиневе хостела. Ежегодно его недорогую гостиницу посещают более трех тысяч иностранных туристов.

"Мы открылись два года назад. С самого начала создали международную атмосферу здесь. Потому что хостел - это как второй дом. Это не отель. У нас всего шесть номеров, три общих и три двухместных", - сказал владелец хостела Рубенс Стараче.

Штат в хостеле небольшой - всего пять сотрудников. Они занимаются размещением гостей и уборкой.

В хостеле Рубенса Стараче в основном останавливаются иностранцы. 55-летняя немка Биа колесит по миру уже 965 дней.

"Моя цель - за 1000 дней объездить весь мир без денег. Я певица, исполняю песни. Зарабатываю тем, что пою на улицах. Как правило люди останавливаются и дают мне деньги", - рассказала путешественница из Германии Биа Лидермашерин.

39-летний оперный певец Шиная Комацу из Японии приехал в Молдову впервые. До сих пор он побывал в 45 странах.

"Я узнал о Молдове, благодаря тому, что в одном из Японских журналов написали заметку об этом хостеле. Мне стало интересно и я приехал. Сюда приезжают много моих соотечественников", - сказал путешественник из Японии Шиная Комацу.

Проживание в хостеле Рубенса Стараче обойдет в 200 леев за ночь. В Кишиневе всего действуют восемь подобных гостиниц.