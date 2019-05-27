Пожилой мужчина показывал половые органы 12-летней девочке из Шолданештского района

В Шолданештском районе 79-летний мужчина пытался изнасиловать 12-летнюю девочку. Инцидент произошел 26 мая в селе Распопены.

Несовершеннолетняя возвращалась из магазина домой, когда ее позвал пожилой сосед. Мужчина заманил ребенка к себе, стал приставать, снял штаны и показал девочке свои половые органы. В этот момент во двор зашел отец несовершеннолетней, он набросился на извращенца, а также избил дочь.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи госпитализировали ребенка с ушибами. Её родители находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что семья относится к социально-уязвимым.





