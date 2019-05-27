В одесской колонии, где вспыхнул бунт, локализовали пожар

Пожар в хозяйственных помещениях в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе, где произошел бунт, локализован, завершается тушение, заявила в понедельник омбудсмен Украины Людмила Денисова.

"По пожару в хозяйственных помещениях колонии: он локализован, завершается тушение пожарными", - написала Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, на месте продолжают работать полицейские и представители прокуратуры, передает РИА Новости.