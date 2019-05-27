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Заключенные выложили видео "бунта" в Одессе
// фото: Нацполиция Украина
14:27, 27 May 2019
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Заключенные выложили в сети видео беспорядковв Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе.

На видео видно, что они разбирают металлические конструкции и строят баррикады, пишет Корреспондент.

Отметим, что по информации местного издания Думская.net, причина бунта - плохое качество питания и беспорядки в колонии назревали всю последнюю неделю.

"Дней пять назад там ранили ножом или заточкой сотрудника, который отвечает за длительные свидания. После этого такие свидания отменили. Кроме того, отменили общие приемы пищи в столовой. Люди начали протестовать. Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им "учения" спецназа, то есть массовое избиение. "Учения" были назначены на сегодня, вот заключенные и решили их предупредить бунтом", - сообщил источник в правоохранительных органах изданию.

В полиции области сообщают, что по факту событий в одесской колонии полицией начато уголовное производство. По предварительной информации, во время событий повреждения получили четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших нет.

"Для стабилизации ситуации, которая сегодня сложилась на территории учреждения исполнения наказаний в Одессе, создан штаб в составе представителей различных силовых структур. В настоящее время ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Зачинщики беспорядков изолированы, с заключенными ведутся переговоры", - сообщили в полиции.

Там добавили, что после локализации пожара, возникшего в результате возгорания автомобиля, начнет работу следственно-оперативная группа полиции.

Как сообщалось ранее, в Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51. Очевидцы сообщали о массовом побеге заключенных и погибших.




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