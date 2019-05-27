В начале июня в Кишиневе начнут ремонт 11-ти улиц

С первого июня в столице стартует ремонт 11-ти улиц. Муниципальное предприятие "Exdrupo" будет проводить работы на Петру Рареш, Яловенской, Студенческой, Скутарь, Вырнав, Кока, Зелинского, Белинского и Соколень, а также на бульварах Траян и Ренаштерий.

В планах - привести в порядок тротуары и въезды во дворы. В настоящий момент в процессе реновации находится улица Крянгэ.

По заверениям местных властей, здесь уже провели 50 процентов запланированных работ, передает Canal3.

Со следующей недели начнется ремонт тротуаров и парковок на улицах Чеботарь, Щусева, Сфатул Цэрий и Когэлничану.

Здесь работы планируют завершить до октября. На ремонт в бюджете заложено 36 миллионов леев.