В Польше произошла стрельба в школе

Два человека ранены в результате стрельбы в школе в центральной части Польши, сообщает в понедельник радиостанция RMF FM.

Сообщается, что инцидент произошел в школе №1 в Бресте-Куявском. По данным радиостанции, бывший ученик пришел в школу с пистолетом, начал стрелять и взорвал две петарды, передает РИА Новости.

Уточняется, что 18-летний молодой человек несколько раз выстрелил в сторону сотрудницы школы, которая ранена в живот. Вторая пострадавшая - 11-летняя школьница, которая получила ранения бедра и грудной клетки в результате взрыва петарды. Жизни обеих пострадавших вне опасности.

Нападавший обезврежен и задержан.