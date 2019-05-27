Учителя началных классов, которого приговорили к семи годам тюрьмы за совращение своих учеников, зовут Дионисий Гром. Информацию подтвердили представители Генеральной прокуратуре.
Дионисиq Гром стал известен после того, как стал одним из "героев" кампании "Măria Sa, Dascălul!", организованном порталом realitatea.md в 2015 году.
Согласно цитируемому источнику, Гром проработал 10 лет работал менеджером в типографии. В это же время он окончил сначала педагогический колледж, а затем и педагогический университет им. И. Крянгэ, где получил магистерскую степень. После этого мужчина устроился учителем начальных классов в один из столичных лицеев.
Примечательно, что Дионисий Гром был в топ-10 дидактических кадров, попавших в финал муниципального конкурса "Учитель года – 2014", организованном тогда управлением образования, молодежи и спорта.
Комментарии
- Задержана мать подозреваемого в причастности к взрыву в Лионе
- Пожилой мужчина показывал половые органы 12-летней девочке из Шолданештского района
- Троих жителей Единец задержали за контрабанду токсичных веществ
- Столичный ресторан готов заплатить вору, укравшему с территории деревья
- Житель столицы подделывал брендовые чистящие и моющие средства, а после продавал через интернет
- "Скорая" насмерть сбила мужчину в Комратском районе
- Задержан с поличным: адвокат из Тараклии попался на получении взятки в 12000 леев
- За выходные 1600 водителей нарушили ПДД
- В Кишиневе учителя начальных классов приговорили к тюрьме за совращение первоклассников
- Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, которого разыскивают за кражу
- Лидер Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня приговорен к 3,5 годам тюрьмы
- Опубликована реакция актеров из "Игры престолов" на концовку сериала
- Apple обвиняют в продаже данных пользователей iTunes
- Ученые предупредили о серьезной опасности употребления солодки
- Парижский Лувр закрыли из-за забастовки на 27 мая
- Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове в начале недели
- Высказалась от души: директор молдавского лицея прокомментировала в соцсетях политическую ситуацию в Украине
- Стало известно о состоянии детей, которых ценой своей жизни спасла мать
- В Кишиневе учителя начальных классов приговорили к тюрьме за совращение первоклассников
- Артиста Георге Урского на избирательном участке встретили аплодисментами
- Мужчины, которые превратят жизнь в ад: тираны по знаку Зодиака
- Шокирующий случай в Кишиневе: мужчина без причины ударил двух проходящих мимо женщин. ВИДЕО
- Опрос: 67% граждан Молдовы считаю, что блок ACUM виновен в политическом кризисе
- Полиция нашла мужчину, который ударил двух женщин на Рышкановке
- Гороскоп на июнь для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят успех
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Будьте осторожны с компьютером.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Мечты должны соответствовать реальности. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожнее с бытовой химией.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD