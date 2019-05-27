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Один из лучших учителей Кишинева: что известно о преподавателе, которого осудили за совращение первоклассников
// фото: realitatea.net
14:51, 27 May 2019
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Учителя началных классов, которого приговорили к семи годам тюрьмы за совращение своих учеников, зовут Дионисий Гром. Информацию подтвердили представители Генеральной прокуратуре.

Дионисиq Гром стал известен после того, как стал одним из "героев" кампании "Măria Sa, Dascălul!", организованном порталом realitatea.md в 2015 году.

Согласно цитируемому источнику, Гром проработал 10 лет работал менеджером в типографии. В это же время он окончил сначала педагогический колледж, а затем и педагогический университет им. И. Крянгэ, где получил магистерскую степень. После этого мужчина устроился учителем начальных классов в один из столичных лицеев.

Примечательно, что Дионисий Гром был в топ-10 дидактических кадров, попавших в финал муниципального конкурса "Учитель года – 2014", организованном тогда управлением образования, молодежи и спорта. 




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