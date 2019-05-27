Микроволновка «не любит» стоять рядом с плитой или батареей. Плохой «сосед» для нее и холодильник – хотя многие любят размещать ее именно на нем. Специалисты советуют ставить микроволновку на 40 см от холодильника.
Работая, микроволновка нагревается, поэтому ей нужно стоять отдельно, чтобы не сломаться. Расстояние от стены до печки должно быть не менее 15 см., пишет vesti-ua.net.
13 правил эксплуатации микроволновки
Она «не любит», когда ее плотно приставляют к стене или закрывают ее вентиляционные отверстия какими-то предметами.
Шнур размещайте так, чтобы он не располагался под печкой и не касался ее острых или горячих поверхностей.
Печь нельзя включать пустой – иначе сломается магнетрон, который генерирует электромагнитные волны. На всякий случай оставьте внутри стакан с водой.
Стандартный поворотный столик не выдерживает продукты свыше 4 кг – учтите это.
Магнетрон может сломаться, если разогревать мало продуктов – меньше 200 г. Если вы хотите сделать один бутерброд с сыром, то поставьте к нему стакан с водой.
Печка «не любит», когда ее накрывают – не складывайте на ней ничего.
Если она сломалась, не пытайтесь ее отремонтировать самостоятельно – доверьтесь мастеру и пока не пользуйтесь ей.
Многие любят оставлять печь «проветриваться». Специалисты советуют держать дверь микроволновки всегда закрытой, чтобы не повредить ее. Также обязательно следите за исправностью дверцы – она должна плотно закрываться, не иметь дефектов и повреждений.
В печке нельзя стерилизовать пустые бутылки, сушить посуду, варить яйца в скорлупе и греть еду в герметичной посуде.
Подогревая банки и бутылочки с питанием, снимайте с них крышки.
Хотите приготовить сосиски, картофель, яблоки – проткните кожуру, в яичнице проколите желток, иначе они взорвутся в устройстве.
Дабы уберечь микроволновку от воспламенения, не превышайте рекомендуемое инструкцией время приготовления продуктов, а также не используйте масло во время готовки в ней.
Увидели дым или огонь в микроволновке – не спешите открывать дверцу. Сначала выключите ее из розетки.
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