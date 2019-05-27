Проблема многих населённых пунктов Молдовы: заброшенные здания

Примары ряда населённых пунктов, а также представители Конгресса местных властей Молдовы (КМВМ) считают, что управляемые ими населённые пункты страдают по причине заброшенных объектов недвижимости, владельцы которых уехали и больше не заботятся об их состоянии.

С такими проблемами в управляемом ею населённом пункте пришлось столкнуться и примару села Сэрата-Веке района Фэлешть Марии Галиц, передает IPN.

Примар рассказала , что такой заброшенный дом находится прямо возле примэрии села. "Мы попытались превратить этот дом в музей населённого пункта, но, поскольку он является частной собственностью, эта процедура очень сложна и дорогостояща", - пояснила Галиц. Что касается способов принуждения собственников к тому, чтобы они заботились о недвижимости, которая нарушает градостроительный план населённых пунктов, то Мария Галиц считает, что решением могло бы стать повышение налогов на такую недвижимость.

Мария Галиц рассказала и об ещё одной ситуации – когда дома по документам не имеют собственника, так как после смерти владельца наследники не поспешили заявить о своём праве на недвижимость. "Необходимо, чтобы по закону наследники были обязаны регистрировать своё право собственности, и мы бы знали, с кем нам следует говорить в тех случаях, когда недвижимость оказывается заброшенной", - пояснила примар Сэрата-Веке.

О наличии заброшенных домов в управляемом им населённом пункте сообщил и примар города Чимишлия Георге Рэйляну. В беседе он уточнил, что такая недвижимость не только является пятном на архитектурном облике населённого пункта, но и затрудняет работы по модернизации инфраструктуры, когда нет возможности связаться с владельцами. Не будучи в состоянии применить конкретную меру принуждения в отношении тех, кто оставляет свою недвижимость в запустении, Георге Рэйляну считает, что жизнеспособным решением стало бы создание экономических зон в пределах сельских населённых пунктов и вокруг них, чтобы владельцы возвращались в свои дома или не оставляли их.

В качестве исполнительного директора Конгресса местных властей Молдовы Виорел Фурдуй сообщил , что решением проблемы заброшенных домов стала бы более строгая политика налогообложения владельцев такой недвижимости. "Ещё одним решением было бы объявлять собственностью местной администрации те здания, владельцы которых не известны. Есть такие здания, которые портят внешний вид населённых пунктов, которые имеют несколько владельцев, и именно из-за этого такие здания ветшают. Нужно обсуждать со всеми собственниками передачу здания местной администрации, если они всё равно им не занимаются", - сказал Фурдуй.

Исполнительный директор КМВМ также отметил, что в запустении оказались не только объекты недвижимости, находящиеся в частной собственности, но и те, которые предназначались для размещения государственных школ или больниц, но так и остались недостроенными. „Такие здания должны быть переданы в собственность местной администрации, которая реализовала бы их экономический потенциал”, - подчеркнул Виорел Фурдуй.