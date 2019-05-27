Электросамокаты и сигвеи стали популярным средством передвижения среди кишиневцев

В Кишиневе все чаще можно встретить горожан, передвигающихся на электросамокатах и сигвеях. Кто-то так ездит в магазин, а кто-то даже на работу.

Дмитрий Иордаке пристрастился к езде на сигвее полгода назад и каждый день из проезжает в среднем 35 километров.

"Я использую его как личный транспорт, я абсолютно не шучу. Я катаюсь на нем с дома на работу, с работы домой, по делам по городу. То есть это мне прямо заменяет транспорт непосредственно. И как выяснилось я значительно обыгрываю своих конкурентов по скорости, потому что я спокойно доезжаю в любую точку города без пробок", - сказал житель Кишинева Дмитрий Иордаке.

Сигвей способен разогнаться до тридцати километров в час. Электрозаряда на нем хватает на целый день. Ремонта он не требует. Правда, приобрести такое средство передвижения могут только лица старше 14 лет.

"Он безопасен, хорошо освещен и даже есть лимит скорости. Не более 25 километров он разгоняется. При более высокой скорости это опасно, поэтому производитель также об этом позаботился", - сказал продавец-консультант Александр Братунов.

Но вот что важно: выезжая на электросамокате или сигвее на проезжую часть, их владельцы становятся участниками дорожного движения, поэтому обязаны соблюдать правила.

"Для таких средств передвижения действуют те же правила, что и для велосипедистов. Они должны держаться одной полосы, двигаться вдоль бордюра, не отдаляясь от него больше, чем на метр. Водитель должен быть одет в светоотражающий жилет и заранее предупреждать о намерении совершить поворот".