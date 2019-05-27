Парижский Лувр закрыли из-за забастовки на 27 мая

Парижский Лувр 27 мая закрыли на день из-за забастовки части сотрудников в связи с увеличением числа посетителей.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице музея в Twitter, передает Рамблер.

"В связи с недавним увеличением числа посетителей сотрудники службы приёма и охраны музея Лувр используют своё право на забастовку"

В заявлении профсоюза, представляющего права сотрудников музея, говорится, что за последние 10 лет туристический поток в музее вырос на 20%, а число сотрудников, наоборот, снизилось. В нем отмечается, что сотрудники музея "задыхаются" от наплыва посетителей.

По его данным, в 2018 году Лувр посетило более 10 млн человек.

Лувр пообещал вернуть деньги посетителям, которые заранее забронировали свои билеты, но не смогли ими воспользоваться в понедельник.