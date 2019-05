Внимание, текст содержит спойлеры.

В документальном фильме рассказывается, как актеры реагировали на наиболее значимые моменты шоу во время совместного изучения сценария, передает РИА Новости.

Так, исполнитель роли Джона Сноу Кит Харрингтон схватился за голову и, судя по реакции, не мог поверить, что именно его персонажу придется убить Дейенерис. Играющая ее Эмилия Кларк в этот момент сползла под стол.

Также актеры встретили аплодисментами момент, когда Арья убивает Короля Ночи.

Исполнитель роли Вариса Конлет Хилл, когда узнал о том, как умрет его персонаж, был явно недоволен – он закрыл сценарий и отложил его, отказавшись участвовать в читке сцены.

"Игра престолов" — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Р. Р. Мартина.

Kit and Emilia’s reaction at the last table read #GameOfThrones #TheLastWatch pic.twitter.com/nGBHuHNrnf

THE CAST FINDING OUT ARYA IS THE ONE WHO KILLS THE NIGHT KING & THEY ALL CHEER FOR HER!❄️