Лидер Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня приговорен к 3,5 годам тюрьмы

Лидера Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня приговорили к трем с половиной годам лишения свободы по делу о фиктивном трудоустройстве в Телеормане.

По данным прокуроров, Ливиу Драгня, будучи главой уезда Телеорман, подстрекал сотрудников местного управления защиты прав ребенка злоупотребить служебным положением. Он требовал взять на работу в ведомство двух своих однопартийцев. Несмотря на то, что сотрудницы ни дня не провели в офисе, они в течение многих лет получали зарплату.

За это время государству был нанесен ущерб в размере почти 109 тысяч румынских леев (23 тысячи евро). Во время расследования дела лидер Социал-демократов объявил себя невиновным.

Наряду с Драгней в этом деле фигурировали еще десять человек, среди который Бомбоника Продана - бывшая жена председателя Социал-демократической партии Румынии.