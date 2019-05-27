В Кишиневе двухлетняя девочка чудом выжила, упав в выгребную яму

Двухлетний ребенок упал в туалет, расположенном во дворе частного дома в столице. К счастью, девочка осталась невредимой и была вовремя поднята на поверхность спасателями, прибывшими на место происшествия.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, ребенок упал на глубину около четырех метров. Прибыв на место, спасатели смогли вытащить девочку менее чем за 15 минут. Ребенок был передан врачам скорой помощи, прибывшим на место происшествия. В результате инцидента девочка не пострадала.



Обстоятельства дела должны быть установлены. Спасатели призывают людей следить за детьми и не разрешать им играть в небезопасных местах. В ситуациях риска люди должны звонить в службу экстренной помощи 112.



Дело произошло в понедельник, 27 мая, после обеда, а ул. Пэдурий в секторе Ботаника.