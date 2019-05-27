День защиты детей 2019: Куда сходить с ребенком 1 июня в Кишиневе

1 июня традиционно отмечается Международный день защиты детей. По случаю праздника в столице пройдут различные мероприятия.

С 11.00 до 15.30 в сквере Кафедрального собора Кишинева пройдут выставки рисунков и поделок, конкурс рисунков на асфальте, музыкальная программа с участием детских коллективов и оркестров. Кроме того, будут проведены различные мастер-классы, а всем желающим нанесут аквагрим. Не обойдется и без подарков: мороженого, сладостей и сладкой воды.

Кроме того, с 11.00 до 14.00 центр детского творчества “Артико” представит в парке имени Штефана чел Маре свою культурную программу.

Праздничные мероприятия пройдут и в секторах:

Буюканы – с 11.00 до 15.00 на "Moldexpo";

Чеканы – с 10.00 до 13.00 по адресу Алеку Руссо, 57;

Центр – праздник пройдет в сквере магазина “УНИК”;

Рышкановка – с 11.00 до 14.00 в Афганском парке;

Ботаника – с 09.00 до 16.00 в столичном зоопарке.

Помимо этого, в некоторых секторах пройдут музыкальные и спортивные конкурсы, а на следующей неделе коллективы детских театров посетят некоторые детские сады со спектаклями.

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