В Иране раскопали древний город троглодитов

Иранские археологи приступили к изучению руин подземного города, возраст которого может составлять около двух тысяч лет.

Историческую находку сделали в провинции Хамедан. Ранее там же обнаружили остатки еще двух человеческих поселений, которые существовали в эпоху Мидийского царства (678-549 гг. до н.э.).

Ученые полагают, что все три города были созданы представителями одной культуры, которую не удалось точно идентифицировать, сообщает Tehran Times.

Предположительно, это могли быть троглодиты – племя, описанное в трудах античных авторов, передает МИР24.

Древние авторы (в частности, Геродот, Плиний, Иосиф Флавий) представляли их как дикарей, которые селились в пещерах, общались криками, не имея собственного языка, и питались дикими змеями.

Но историки сомневаются в том, что такие тексты соответствуют действительности.

Эксперты отмечают, что руины следует тщательно исследовать. Так, пока невозможно точно определить их возраст.

Но уже сейчас археологи обнаружили керамические изделия, созданные как в исламскую, так и в доисламскую эпохи.