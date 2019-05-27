В Бельцах в школе обвалился потолок

В бельцкой школе обвалился потолок. Инцидент произошел сегодня, 27 мая. К счастью, никто не пострадал.

В гимназии №6 отвалился потолок на первом этаже здания. По данным полиции, в момент обрушения конструкции в помещении никого не было.

Администрация школы заявила, что инцидент произошел из-за ремонтных работ, которые сейчас проводят в школе.