В Молдове с начала года более 20 водителей пытались подкупить полицейских

21 попытку подкупа полицейских зарегистрировали в Молдове с начала этого года. Взятки патрульным предлагали водители, севшие за руль пьяными, без документов или превысившие скорость. Больше всего таких случаев было в столице и на трассах Бельцы-Оргеев и Кишинев-Унгены.

Александр Чобан - патрульный инспектор с юга страны - за год сообщил о десяти попытках подкупа. Он говорит, что водители предлагали ему до тысячи евро.

"При составлении протоколов они подходят и говорят, что хотели бы договориться. Я спрашиваю, как вы хотите договориться? И они предлагают деньги, чтобы не документировать нарушения", - сказал патрульный инспектор Александр Чобану.

Последний такой случай произошел на прошлой неделе. Гражданин Турции предложил полицейскому 500 леев.

"Он был в состоянии алкогольного опьянения и не имел документов на мотоцикл, который в итоге увезли на штрафстоянку. Мы всегда объясняем водителям, что за такое предусмотрена уголовная ответственность", - добавил Александр Чобану.

"Те, кого ловят пьяными за рулем, предлагают самые большие суммы. В случае превышения скорости это 500-600 леев, а тут речь идет о нескольких тысячах", - отметил глава службы внутренней безопасности МВД Анатолий Постикэ.

По данным службы внутренней безопасности МВД, в прошлом году был зарегистрирован 91 случай активной коррупции. По семи уже вынесли приговоры. Двое водителей получили по году тюрьмы и штрафы в сто тысяч леев. Остальных только оштрафовали.