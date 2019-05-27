Эксперты проверили реки, протекающие по территории 72 стран, на наличие 14 широко используемых антибиотиков, и обнаружили следы медикаментов в двух третях из них, передает МИР24.

В некоторых районах (в частности, в Бангладеш) концентрация превышала максимально допустимый уровень в 300 раз, сообщает

The Independent.

Самая неблагоприятная ситуация складывается в Азии и Африке. В число наиболее загрязненных стран вошли также Кения, Гана, Нигерия и Пакистан.

Но и в Европе ситуация далека от нормы. Так, в Темзе обнаружили пять видов лекарственных препаратов, в том числе ципрофлоксацин (используется для лечения инфекций кожи и мочевыводящих путей).

«Первое место» по распространенности занял препарат триметоприм – его выявили в 307 из 711 образцов.

Остатки медикаментов попадают в реки с канализационными стоками, вместе с отходами больниц и животноводческих ферм.

Ученые опасаются, что подобная ситуация ведет к появлению «супербактерий», то есть устойчивых к воздействию антибиотиков микроорганизмов. Многие из них эволюционировали как раз из природной среды.

По прогнозам ООН, к 2050 году «супербактерии» унесут миллионы жизней.

«Решение проблемы потребует инвестиций в инфраструктуру для очистки отходов и сточных вод, более жесткого регулирования и очищения уже загрязненных участков», – подчеркнули авторы исследования.